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Никифор
Никифор
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Древо
Место рождения
Ушаково
, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Дата рождения
Около 1786
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван
Около 1752 г.р.
Мать
Ирина
1743 г.р.
Дети
Григорий
Около 1799 г.р.
Лукерья
1815 г.р.
Федосья
1819 г.р.
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АП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец:
Иван
Мать:
Ирина
Ушаково
, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын:
Григорий
Мать ребёнка:
Прасковья
Ушаково
, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815
Дочь:
Лукерья
Мать ребёнка:
Прасковья
Рождение ребёнка
1819
Дочь:
Федосья
Мать ребёнка:
Прасковья
Смерть
Неизвестно
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