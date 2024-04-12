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Никифор

Место рождения

Ушаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Около 1799 г.р.
1815 г.р.
1819 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1786

Отец: Иван

Мать: Ирина

Ушаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Прасковья

Ушаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Прасковья

Смерть
Неизвестно
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