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(Севастьянова) Марина
(Севастьянова) Марина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Севастьяновъ Кузьма
1863 г.р.
Мать
Севастьянова (Серкова) Стефанида
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
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Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Севастьяновъ Кузьма
Мать:
Севастьянова Стефанида
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