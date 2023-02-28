Полякова Матрена Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Матрена Фоминична

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Поляков Петр Федорович

Отец ребёнка: Поляков Федор Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Полякова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Поляков Федор Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Поляков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Поляков Федор Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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