Полякова Матрена Фоминична
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Поляков Федор Степанович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Полякова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Поляков Федор Степанович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Поляков Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно