Слонов Хачим Дзыдзуевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлонов Хачим Дзыдзуевич

Слонов Хачим Дзыдзуевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тлепшев Дзыдзу

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слонова Гошнашхоу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слонов Чамал Хачимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слонов Инал Хачимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слонов Лудин Хачимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слонов Жамалдин Хачимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слонов Жангулэз Хачимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слонов Лиуан Хачимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слонов Жэмал Хачимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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