Рулев Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1962
Дата смерти21.10.2008
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1962
Отец: Рулев Алексей Миронович
Мать: Рулева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рулева Соня Вагенаковна
Рождение ребёнка
15.03.1987
Дочь: Рулева Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Рулева Соня Вагенаковна
Смерть
21.10.2008