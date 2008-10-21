Рулев Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рулев Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1962

Дата смерти

21.10.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1962

Отец: Рулев Алексей Миронович

Мать: Рулева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рулева Соня Вагенаковна

Рождение ребёнка
15.03.1987

Дочь: Рулева Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Рулева Соня Вагенаковна

Смерть
21.10.2008
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