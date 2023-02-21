Алябушева Зиновия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушева Зиновия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1865

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Алябушев Матвей Абрамович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алябушев Матвей Абрамович

Смерть
Неизвестно
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