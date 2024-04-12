(Наумкина) Васса Деомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Наумкина) Васса Деомидовна

(Наумкина) Васса Деомидовна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.?.1887 ст.

Дата смерти

08.09.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1887 ст.

Отец: Наумкин Деомид Ильич

Мать: Наумкина Марфа Антоновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
16.?.1887 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: села Новгородского крестьянин собственник Тимофей Васильев Васин и сельца Прудов крестьянина Ивана Ильина жена Анна Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.09.1887 ст.
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
От слабости
Похороны
10.09.1887 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close