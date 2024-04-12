(Наумкина) Васса Деомидовна
Место рождения
Дата рождения15.?.1887 ст.
Дата смерти08.09.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.?.1887 ст.
Отец: Наумкин Деомид Ильич
Мать: Наумкина Марфа Антоновна
Крещение
16.?.1887 ст.
Воспреемники: села Новгородского крестьянин собственник Тимофей Васильев Васин и сельца Прудов крестьянина Ивана Ильина жена Анна Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1887 ст.
От слабости
Похороны
10.09.1887 ст.
На приходском кладбище