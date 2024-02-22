Наумкина Марфа Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумкина Марфа Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.?.1887 ст.

Дочь: Наталья Деомидовна

Отец ребёнка: Наумкин Деомид Ильич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.?.1887 ст.

Дочь: Васса Деомидовна

Отец ребёнка: Наумкин Деомид Ильич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1889 ст.

Сын: Наумкин Герасим Деомидович

Отец ребёнка: Наумкин Деомид Ильич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1893 ст.

Сын: Наумкин Иван Деомидович

Отец ребёнка: Наумкин Деомид Ильич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Написано Матрёна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Деомидовна

Отец ребёнка: Наумкин Деомид Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумкин Деомид Ильич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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