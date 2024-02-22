Наумкина Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.?.1887 ст.
Дочь: Наталья Деомидовна
Отец ребёнка: Наумкин Деомид Ильич
Рождение ребёнка
15.?.1887 ст.
Дочь: Васса Деомидовна
Отец ребёнка: Наумкин Деомид Ильич
Рождение ребёнка
01.03.1889 ст.
Сын: Наумкин Герасим Деомидович
Отец ребёнка: Наумкин Деомид Ильич
Рождение ребёнка
06.01.1893 ст.
Отец ребёнка: Наумкин Деомид Ильич
Написано Матрёна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Деомидовна
Отец ребёнка: Наумкин Деомид Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумкин Деомид Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно