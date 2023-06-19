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Чумадеев Михаил Гаврилович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чумадеев Трофим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лагутина Дарья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумадеева Агафья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумадеев Филипп Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1873
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд