Чумадеев Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чумадеев Трофим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лагутина Дарья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумадеев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумадеева Агафья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумадеев Филипп Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1873