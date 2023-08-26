Завалихин Дмитрий Васильев
Место рожденияс. Плюхино (Оренб. обл.)
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Завалихин Василий Понкратов
Мать: Завалихина Василиса
с. Плюхино (Оренб. обл.)
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ерёмина Наталья Дмитриева
Мать ребёнка: Завалихина Авдотья Федосеева
Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно