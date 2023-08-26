Завалихин Дмитрий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавалихин Дмитрий Васильев

Завалихин Дмитрий Васильев

Место рождения

с. Плюхино (Оренб. обл.)

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Завалихин Василий Понкратов

Мать: Завалихина Василиса

с. Плюхино (Оренб. обл.)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ерёмина Наталья Дмитриева

Мать ребёнка: Завалихина Авдотья Федосеева

Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close