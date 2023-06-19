Виногорова (Мусина) Евдокия Назаровна
Место рождения
Дата рождения1878
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Мусин Назар Андреевич
Мать: Мусина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Виногорова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Виногорова Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Виногорова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Виногорова Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Попова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно