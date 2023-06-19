Виногорова (Мусина) Евдокия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Мусина) Евдокия Назаровна

Место рождения

Семейкино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Мусин Назар Андреевич

Мать: Мусина Дарья Васильевна

Семейкино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1901

Сын: Виногоров Гавриил Ильич

Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Виногорова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Виногорова Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Виногорова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Виногорова Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Попова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Виногоров Илья Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Илья Семёнович