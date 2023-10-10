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Безногих Григорий Тимофеев

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Безногих Тимофей

Мать: не указана

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
27.10.1902

Жена: Безногих Ефимия Иванова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
11.09.1904

Дочь: Надежда Григорьева

Мать ребёнка: Безногих Ефимия Иванова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Безногих Ефимия Иванова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1917

Сын: Безногих Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Безногих Ефимия Иванова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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