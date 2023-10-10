Безногих Григорий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Безногих Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1902
Жена: Безногих Ефимия Иванова
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
11.09.1904
Дочь: Надежда Григорьева
Мать ребёнка: Безногих Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Безногих Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1917
Сын: Безногих Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Безногих Ефимия Иванова
Смерть
Неизвестно