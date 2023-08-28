Треушкова (Ваганова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТреушкова (Ваганова) Анна Александровна

Треушкова (Ваганова) Анна Александровна

avatar

Место рождения

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

20.09.1918

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1918

Отец: Ваганов Александр Иванович

Мать: Ваганова Анна Никаноровна

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Ваганова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1948

Сын: Треушков Леонид Викторович

Отец ребёнка: Треушков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Треушков Виктор

Смерть
1996
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close