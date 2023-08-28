Треушкова (Ваганова) Анна Александровна
Место рождениядер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения20.09.1918
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1918
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Ваганова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1948
Сын: Треушков Леонид Викторович
Отец ребёнка: Треушков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Треушков Виктор
Смерть
1996
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область