Теплых Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплых Николай Васильевич
Мать ребёнка: Теплых ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ваильевна
Мать ребёнка: Теплых ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Теплых ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теплых ?
Смерть
Неизвестно