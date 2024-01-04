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Комиссаров ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1936

Дочь: Шаховцева Алла

Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Григорьевна

г.Хабаровск, Хабаровский край, Дальний Восток, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комиссаров ?

Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комиссаров ?

Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комиссаров ?

Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комиссарова Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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