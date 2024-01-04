Комиссаров ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1936
Дочь: Шаховцева Алла
Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Григорьевна
г.Хабаровск, Хабаровский край, Дальний Восток, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно