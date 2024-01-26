Комиссарова (Китаева (Блинникова)) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Китаев Григорий
Рождение ребёнка
20.03.1936
Дочь: Шаховцева Алла
Отец ребёнка: Комиссаров ?
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Комиссаров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Комиссаров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комиссаров ?
Смерть
Неизвестно