Комиссарова (Китаева (Блинникова)) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Китаева (Блинникова)) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Китаев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1936

Дочь: Шаховцева Алла

Отец ребёнка: Комиссаров ?

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комиссаров ?

Отец ребёнка: Комиссаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комиссаров ?

Отец ребёнка: Комиссаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комиссаров ?

Отец ребёнка: Комиссаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Комиссаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Комиссаров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаров ?

Смерть
Неизвестно
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