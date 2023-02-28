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Прудников Ефимий Никифоров

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1891

Отец: Прудников Никифор Ильин

Мать: Прудникова Матрона (Акимова)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Прудникова Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1909

Дочь: Анастасия Ефимова

Мать ребёнка: Прудникова Мария Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1911

Дочь: Ангелина Ефимова

Мать ребёнка: Прудникова Мария Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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