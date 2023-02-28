Прудников Ефимий Никифоров
Место рождения
Дата рождения19.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1891
Бракосочетание
23.01.1909
Жена: Прудникова Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1909
Дочь: Анастасия Ефимова
Мать ребёнка: Прудникова Мария Иванова
Рождение ребёнка
29.06.1911
Дочь: Ангелина Ефимова
Мать ребёнка: Прудникова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно