Синцов Леонтей Радионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцов Леонтей Радионов

Синцов Леонтей Радионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Синцов Родион Миронов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Синцов Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Синцова Евдокия Михеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Емельян Леонтьевич

Мать ребёнка: Синцова Евдокия Михеева

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828
Возраст: 70-71
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close