Синцов Леонтей Радионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Синцов Родион Миронов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Синцов Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Синцова Евдокия Михеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Емельян Леонтьевич
Мать ребёнка: Синцова Евдокия Михеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828
Возраст: 70-71