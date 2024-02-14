Каримова (Исхакова) Фатыма Хайретдиновна
Место рождения?
Дата рождения22.10.1928
Дата смерти2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1928
Отец: Исхаков Хайретдин Ибрагимович
Мать: Исхакова Минсафа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1951
Рождение ребёнка
01.10.1954
Рождение ребёнка
06.08.1958
Смерть
2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно