Каримова (Исхакова) Фатыма Хайретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Исхакова) Фатыма Хайретдиновна

Место рождения

?

Дата рождения

22.10.1928

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1928

Отец: Исхаков Хайретдин Ибрагимович

Мать: Исхакова Минсафа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Фарит Сулейманович

Рождение ребёнка
16.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Фарит Сулейманович

Рождение ребёнка
01.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Фарит Сулейманович

Рождение ребёнка
06.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Фарит Сулейманович

Смерть
2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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