Марков Прокопий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1938
Дата смерти15.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1938
Отец: Марков Ефим Иосифович
Мать: Маркова Фёкла Петровна
Бракосочетание
21.09.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Голышевский с/с, Слободо-Туринского р-на, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
09.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
05.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.11.2014