Марков Прокопий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Прокопий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1938

Дата смерти

15.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1938

Отец: Марков Ефим Иосифович

Мать: Маркова Фёкла Петровна

Бракосочетание
21.09.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Голышевский с/с, Слободо-Туринского р-на, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
09.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
05.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.11.2014
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