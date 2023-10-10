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Львов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1800

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Львов Дмитрий Семёнович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
1824
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: корнет
Военная служба
1831
Адъютант у князя И. Ф. Паскевича
Военная служба
1833
Воинское звание: ротмистр За Польскую кампанию награждён орденом Св. Владимира 4 степени с бантом
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1834
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