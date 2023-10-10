Львов Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Львов Дмитрий Семёнович
Мать: не указана
Военная служба
1824
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: корнет
Военная служба
1831
Адъютант у князя И. Ф. Паскевича
Военная служба
1833
Воинское звание: ротмистр За Польскую кампанию награждён орденом Св. Владимира 4 степени с бантом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1834