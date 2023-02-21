Лятушевич Осий Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Лятушевич Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Лятушевич Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Лятушевич Захарий Осиевич
Мать ребёнка: Лятушевич Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Лятушевич Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Летушевич Марфа Осиевна
Мать ребёнка: Лятушевич Акилина Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
поп с. Курчумского Нолинского уезда 1780-1810