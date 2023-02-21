Лятушевич Осий Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лятушевич Осий Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Летушевич Роман Осиевич

Мать ребёнка: Лятушевич Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Летушевич Тихон Осиевич

Мать ребёнка: Лятушевич Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Лятушевич Захарий Осиевич

Мать ребёнка: Лятушевич Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Летушевич Стефан Осиевич

Мать ребёнка: Лятушевич Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Летушевич Марфа Осиевна

Мать ребёнка: Лятушевич Акилина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
поп с. Курчумского Нолинского уезда 1780-1810
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