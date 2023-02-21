Лятушевич Захарий Осиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти15.05.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Лятушевич Ипполит Захарович
Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Лятушевич Захарий Захарович
Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Лятушевич Платон Захарович
Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Лятушевич Помпей Захарович
Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Лятушевич Сократий Захарович
Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Елизавета Захаровна
Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Вознесенская Глафира Захаровна
Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ольга Захаровна
Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лятушевич Ювентин Захарович
Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна
Работа или профессия
Неизвестно
священник, протоиерей церкви Ильи Пророка в Ижевске, писатель, педагог и меценат
Смерть
15.05.1829