Лятушевич Захарий Осиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лятушевич Захарий Осиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

15.05.1829

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Лятушевич Осий Федосеевич

Мать: Лятушевич Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Лятушевич Ипполит Захарович

Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Лятушевич Захарий Захарович

Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Лятушевич Платон Захарович

Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Лятушевич Помпей Захарович

Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Лятушевич Сократий Захарович

Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Елизавета Захаровна

Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Лятушевич Дион Захарович

Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Вознесенская Глафира Захаровна

Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ольга Захаровна

Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лятушевич Ювентин Захарович

Мать ребёнка: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Работа или профессия
Неизвестно
священник, протоиерей церкви Ильи Пророка в Ижевске, писатель, педагог и меценат
Смерть
15.05.1829
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