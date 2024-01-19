Калекина Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калекина Наталья Александровна

Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Звенигород, Звенигород, Московская область
Бракосочетание
24.10.1893

Муж: Калекин Иван Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: Никитский сорок Церковь св. Иоанна Предтечи за Пресней. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №469, стр. 78.
Смерть
Неизвестно
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