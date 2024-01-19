Калекина Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1893
Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: Никитский сорок Церковь св. Иоанна Предтечи за Пресней. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №469, стр. 78.
Смерть
Неизвестно