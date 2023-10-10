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Чекарамит Афанасий

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка-1811г.зап-57
Рождение ребёнка
1766

Сын: Чекарамит Юрий Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-67
Рождение ребёнка
1772

Сын: Чекарамит Анастас Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-66
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чекарамит Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-49
Смерть
Неизвестно
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