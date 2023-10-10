Чекарамит Афанасий
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка-1811г.зап-57
Рождение ребёнка
1766
Сын: Чекарамит Юрий Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-67
Рождение ребёнка
1772
Сын: Чекарамит Анастас Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-66
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чекарамит Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-49
Смерть
Неизвестно