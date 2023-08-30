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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Полещук Александр Романович
Отец ребёнка: Полещук Роман
Елизово, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Полещук Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Романовна
Отец ребёнка: Полещук Роман