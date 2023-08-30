? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Полещук Александр Романович

Отец ребёнка: Полещук Роман

Елизово, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Полещук Антон Романович

Отец ребёнка: Полещук Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Романовна

Отец ребёнка: Полещук Роман

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close