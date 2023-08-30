Полещук Антон Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолещук Антон Романович

Полещук Антон Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Полещук Роман

Мать: ?

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close