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Полещук Антон Романович
Полещук Антон Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Полещук Роман
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Полещук Роман
Мать:
?
Смерть
1944
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