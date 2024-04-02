Рыбаков Александр
Место рожденияс. Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Дата рождения25.09.1936
Дата смерти02.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1936
Отец: Рыбаков Николай
Мать: Рыбакова Анастасия
с. Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Рождение ребёнка
17.09.1959
Рождение ребёнка
08.01.1963
Рождение ребёнка
10.11.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
с. Туртапка, ул. Зеленая, д. 135
Смерть
02.09.1973
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище