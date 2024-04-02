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Рыбаков Александр

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Место рождения

с. Туртапка, Выксунский район, Горьковский край

Дата рождения

25.09.1936

Дата смерти

02.09.1973

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1936

Отец: Рыбаков Николай

Мать: Рыбакова Анастасия

с. Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Рождение ребёнка
17.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
08.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
10.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Таисия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Таисия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
с. Туртапка, ул. Зеленая, д. 135
Смерть
02.09.1973
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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