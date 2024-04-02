Рыбаков Николай
Место рожденияд.Туртапка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Дата рождения05.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1913
Отец: Рыбаков Дмитрий
Мать: Рыбакова Татьяна
д.Туртапка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Крещение
06.12.1913
Успенская церковь с. Решное
Восприемники: Иван Павлович Мадонов, Параскева Николаевна Астафьева
Рождение ребёнка
04.02.1934
Сын: Рыбаков Юрий
Мать ребёнка: Рыбакова Анастасия
с.Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Рождение ребёнка
25.09.1936
Сын: Рыбаков Александр
Мать ребёнка: Рыбакова Анастасия
с. Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Бракосочетание
27.01.1940
Жена: Рыбакова Анастасия
Рождение ребёнка
27.10.1941
Сын: Рыбаков Николай
Мать ребёнка: Рыбакова Анастасия
с. Туртапка, Выксунский район, Горьковская область
Место жительства
Неизвестно
ул. Зеленая, 76
Смерть
Неизвестно