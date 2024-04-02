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Рыбаков Николай

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Место рождения

д.Туртапка, Муромский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

05.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1913

Отец: Рыбаков Дмитрий

Мать: Рыбакова Татьяна

д.Туртапка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Крещение
06.12.1913
Успенская церковь с. Решное
Восприемники: Иван Павлович Мадонов, Параскева Николаевна Астафьева
Рождение ребёнка
04.02.1934

Сын: Рыбаков Юрий

Мать ребёнка: Рыбакова Анастасия

с.Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Рождение ребёнка
25.09.1936

Сын: Рыбаков Александр

Мать ребёнка: Рыбакова Анастасия

с. Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Бракосочетание
27.01.1940

Жена: Рыбакова Анастасия

Рождение ребёнка
27.10.1941

Сын: Рыбаков Николай

Мать ребёнка: Рыбакова Анастасия

с. Туртапка, Выксунский район, Горьковская область
Место жительства
Неизвестно
ул. Зеленая, 76
Смерть
Неизвестно
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