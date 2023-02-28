Баранова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова Анна Михайлова

Баранова Анна Михайлова

avatar

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.01.1914

Муж: Баранов Семён Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1914

Сын: Баранов Александр Семёнов

Отец ребёнка: Баранов Семён Титов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close