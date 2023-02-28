Баранова Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1914
Муж: Баранов Семён Титов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1914
Сын: Баранов Александр Семёнов
Отец ребёнка: Баранов Семён Титов
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно