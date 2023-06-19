Денисовъ Константинъ
Место рождения
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Денисовъ Ефимъ
Мать: Денисова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
25.07.1883
Сын: Денисовъ Степанъ
Мать ребёнка: Денисова Анна Евлампиева
Рождение ребёнка
02.05.1885
Сын: Денисовъ Николай
Мать ребёнка: Денисова Анна Евлампиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Анна Евлампиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Марья