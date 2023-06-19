Денисовъ Константинъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисовъ Константинъ

Денисовъ Константинъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Денисовъ Ефимъ

Мать: Денисова Марфа Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1883

Сын: Денисовъ Степанъ

Мать ребёнка: Денисова Анна Евлампиева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1885

Сын: Денисовъ Николай

Мать ребёнка: Денисова Анна Евлампиева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Анна Евлампиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Марья