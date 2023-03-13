Денисова Анна Евлампиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1883
Сын: Денисовъ Степанъ
Отец ребёнка: Денисовъ Константинъ
Рождение ребёнка
02.05.1885
Сын: Денисовъ Николай
Отец ребёнка: Денисовъ Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисовъ Константинъ