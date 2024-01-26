Карякин Артемий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Карякин Фрол Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1874 ст.
Сын: Карякин Герасим Артемьевич
Мать ребёнка: Карякина Евдокия Яковлевна
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876
Сын: Карякин Филипп Артемьевич
Мать ребёнка: Карякина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карякин Лаврентий Артемьевич
Мать ребёнка: Карякина Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно