Карякин Артемий Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякин Артемий Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Карякин Фрол Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1874 ст.

Сын: Карякин Герасим Артемьевич

Мать ребёнка: Карякина Евдокия Яковлевна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Карякин Филипп Артемьевич

Мать ребёнка: Карякина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карякин Лаврентий Артемьевич

Мать ребёнка: Карякина Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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