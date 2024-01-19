Феврония Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти15.08.1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1928
Сын: Зимарин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Зимарин Василий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1930
Умерла беременная 6-м ребенком. Подожгли конюшню, она побежала спасать лошадей, открыла дверь в конюшню, испуганные лошади выбежали и сбили ее с ног.