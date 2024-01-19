Феврония Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

15.08.1930

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1928

Сын: Зимарин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Зимарин Василий Осипович

Васильевка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарин Василий Осипович

Смерть
15.08.1930
Васильевка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Умерла беременная 6-м ребенком. Подожгли конюшню, она побежала спасать лошадей, открыла дверь в конюшню, испуганные лошади выбежали и сбили ее с ног.
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