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Ефимовский Павел Андреевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1749

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ефимовский Андрей Михайлович

Мать: Ефимовская Мария Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Военная служба
04.09.1755
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: корнет
Военная служба
20.09.1755
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: капрал
Работа или профессия
1775
Императрица Елизавета Петровна лично его рекомендовала русскому послу в Париже, где молодой граф Павел состоял при посольстве.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1776
Умер от простуды.
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