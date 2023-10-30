Ефимовский Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Титул: граф.
Военная служба
04.09.1755
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: корнет
Военная служба
20.09.1755
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: капрал
Работа или профессия
1775
Императрица Елизавета Петровна лично его рекомендовала русскому послу в Париже, где молодой граф Павел состоял при посольстве.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1776
Умер от простуды.