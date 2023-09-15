Ефимовская (Ягужинская) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения29.08.1732
Дата смерти12.11.1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1732
Титул: графиня.
Работа или профессия
Около 1747
Фрейлина императрицы Елизаветы Петровны.
Бракосочетание
1748
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ефимовский Павел Андреевич
Отец ребёнка: Ефимовский Андрей Михайлович
Титул: граф.
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Миних Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ефимовский Андрей Михайлович
Титул: графиня.
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимовская Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ефимовский Андрей Михайлович
Титул: графиня.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.11.1755