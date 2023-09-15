Ефимовская (Ягужинская) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимовская (Ягужинская) Мария Павловна

Место рождения

Берлин

Дата рождения

29.08.1732

Дата смерти

12.11.1755

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1732

Отец: Ягужинский Павел Иванович

Мать: Ягужинская Анна Гавриловна

Титул: графиня.
Работа или профессия
Около 1747
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Фрейлина императрицы Елизаветы Петровны.
Бракосочетание
1748

Муж: Ефимовский Андрей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1749

Сын: Ефимовский Павел Андреевич

Отец ребёнка: Ефимовский Андрей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Миних Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ефимовский Андрей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимовская Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Ефимовский Андрей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.11.1755
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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