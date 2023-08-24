Аграфена Козьминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Соловьева Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Соловьев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Соловьева Парасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Соловьев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.07.1855
Сын: Соловьев Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Соловьев Игнатий Григорьевич
Казыли, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Источник: РС 1858 ГА РТ ф3 оп 2 д 575 МК: Ф. 992, о. 1, д. 219 Есть на FS
Рождение ребёнка
07.07.1857
Отец ребёнка: Соловьев Игнатий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно