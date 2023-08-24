Аграфена Козьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Козьминовна

Аграфена Козьминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Соловьева Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Соловьев Игнатий Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Соловьева Парасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Соловьев Игнатий Григорьевич

Рождение ребёнка
02.07.1855

Сын: Соловьев Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Соловьев Игнатий Григорьевич

Казыли, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Источник: РС 1858 ГА РТ ф3 оп 2 д 575 МК: Ф. 992, о. 1, д. 219 Есть на FS
Рождение ребёнка
07.07.1857

Сын: Соловьев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Соловьев Игнатий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Игнатий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close