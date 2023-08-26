Lavis William
Место рожденияLamorlaye,Chantilly,France
Дата рожденияОколо 09.04.1880
Дата смертиОколо 1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.04.1880
Отец: Lawis /lavis Alfred James
Мать: Eliza
Lamorlaye,Chantilly,France
Работа или профессия
1939
Folkestone, Kent, England
Kitchen Porter
Место жительства
1939
9 Oxford Terrace PlaceFolkestone, Kent, England
Место жительства
1939
9 Oxford Terrace Place, Folkestone, Kent, England
Место жительства
1939
9 Oxford Terrace PlaceFolkestone, Kent, England
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Folkestone, Kent, England
Место жительства
Неизвестно
Folkestone, Kent, England
Смерть
Около 1954
Albrighton, Shropshire, England
Register Volume No:9a Page No:235 (Wellington - Dec. Quarter, 1954)