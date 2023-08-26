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Lavis William

Место рождения

Lamorlaye,Chantilly,France

Дата рождения

Около 09.04.1880

Дата смерти

Около 1954

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.04.1880

Отец: Lawis /lavis Alfred James

Мать: Eliza

Lamorlaye,Chantilly,France
Работа или профессия
1939
Folkestone, Kent, England
Kitchen Porter
Место жительства
1939
9 Oxford Terrace PlaceFolkestone, Kent, England
Место жительства
1939
9 Oxford Terrace Place, Folkestone, Kent, England
Место жительства
1939
9 Oxford Terrace PlaceFolkestone, Kent, England
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Folkestone, Kent, England
Место жительства
Неизвестно
Folkestone, Kent, England
Смерть
Около 1954
Albrighton, Shropshire, England
Register Volume No:9a Page No:235 (Wellington - Dec. Quarter, 1954)
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