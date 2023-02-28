Анна (Косьмина)
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти31.12.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1833
Муж: Лука Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1835
Сын: Алексей ст
Отец ребёнка: Лука Филиппов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1836
Сын: Дометий Лукин
Отец ребёнка: Лука Филиппов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1838
Сын: Андрей ст
Отец ребёнка: Лука Филиппов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1840
Сын: Алексей Лукин
Отец ребёнка: Лука Филиппов
д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1843
Дочь: Агафия Лукина
Отец ребёнка: Лука Филиппов
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1846
Сын: Прокопий Лукин
Отец ребёнка: Лука Филиппов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1849
Дочь: Марина Лукина
Отец ребёнка: Лука Филиппов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Лукина
Отец ребёнка: Лука Филиппов
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1854
Сын: Андрей мл
Отец ребёнка: Лука Филиппов
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.12.1856
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.