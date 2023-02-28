Анна (Косьмина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Косьмина)

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

31.12.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.01.1833

Муж: Лука Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1835

Сын: Алексей ст

Отец ребёнка: Лука Филиппов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1836

Сын: Дометий Лукин

Отец ребёнка: Лука Филиппов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1838

Сын: Андрей ст

Отец ребёнка: Лука Филиппов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1840

Сын: Алексей Лукин

Отец ребёнка: Лука Филиппов

д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1843

Дочь: Агафия Лукина

Отец ребёнка: Лука Филиппов

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1846

Сын: Прокопий Лукин

Отец ребёнка: Лука Филиппов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1849

Дочь: Марина Лукина

Отец ребёнка: Лука Филиппов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Лукина

Отец ребёнка: Лука Филиппов

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1854

Сын: Андрей мл

Отец ребёнка: Лука Филиппов

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.12.1856
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
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