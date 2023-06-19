Боков Иван Андреев?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Рудакова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Некрасова-Усанова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно