Кац Михаил Иудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац Михаил Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

08.05.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосна Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кац Ольга Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кац Ольга Давидовна

Смерть
08.05.1962
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, еврейское Лисихинское
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