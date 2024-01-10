Кац Михаил Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти08.05.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосна Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кац Ольга Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кац Ольга Давидовна
Смерть
08.05.1962
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, еврейское Лисихинское