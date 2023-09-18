Тимофеев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1984

Сын: Тимофеев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна

Рождение ребёнка
10.08.1987

Сын: Тимофеев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна

Рождение ребёнка
03.06.1989

Сын: Тимофеев Яков Владимирович

Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна

Рождение ребёнка
14.11.1996

Дочь: Тимофеева Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна

Рождение ребёнка
25.12.1998

Сын: Тимофеев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна

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