Тимофеев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1984
Сын: Тимофеев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна
Рождение ребёнка
10.08.1987
Сын: Тимофеев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна
Рождение ребёнка
03.06.1989
Сын: Тимофеев Яков Владимирович
Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна
Рождение ребёнка
14.11.1996
Дочь: Тимофеева Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна
Рождение ребёнка
25.12.1998
Сын: Тимофеев Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно