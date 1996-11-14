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Тимофеева Ксения Владимировна
Тимофеева Ксения Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.1996
Пол
Женский
Отец
Тимофеев Владимир Александрович
1957 г.р.
Мать
Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1996
Отец:
Тимофеев Владимир Александрович
Мать:
Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна
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