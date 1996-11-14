Тимофеева Ксения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Ксения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1996

Отец: Тимофеев Владимир Александрович

Мать: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна

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