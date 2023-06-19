Земсковъ Петръ
Место рождения
Дата рождения21.08.1853
Дата смерти14.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1853
Отец: Земсковъ Романъ
Мать: Земскова Матрена
Рождение ребёнка
1883
Сын: Земсковъ Максимъ
Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова
Рождение ребёнка
04.09.1885
Дочь: Филатова Васса
Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Земсковъ Семенъ
Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Земсковъ Петръ
Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Земсковъ Иванъ
Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова
Рождение ребёнка
16.01.1896
Сын: Земсковъ Василий
Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Земсковъ Василий
Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1903
Причина смерти: Отъ хроничскаго воспаленія легкихъ