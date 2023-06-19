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Земсковъ Петръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.08.1853

Дата смерти

14.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1853

Отец: Земсковъ Романъ

Мать: Земскова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Земсковъ Максимъ

Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова

Рождение ребёнка
04.09.1885

Дочь: Филатова Васса

Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Земсковъ Семенъ

Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Земсковъ Петръ

Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Земсковъ Иванъ

Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова

Рождение ребёнка
16.01.1896

Сын: Земсковъ Василий

Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Земсковъ Василий

Мать ребёнка: Земскова Евгения Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земскова Евгения Федорова

Смерть
14.02.1903
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ хроничскаго воспаленія легкихъ