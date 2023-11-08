Moraczewski Józef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMoraczewski Józef

Moraczewski Józef

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Moraczewski Stefan

Мать: Moraczewska Maria

Смерть
1898
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close