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Moraczewski Józef
Moraczewski Józef
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
1898
Пол
Мужской
Отец
Moraczewski Stefan
1849 г.р.
Мать
Moraczewska (Łaszczyńska) Maria
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Moraczewski Stefan
Мать:
Moraczewska Maria
Смерть
1898
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