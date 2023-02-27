(Дресвянина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дресвянина) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Дресвянин Григорий

Отец ребёнка: Дресвянин Гурий

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Дресвянин Гурий

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дресвянин Никита

Отец ребёнка: Дресвянин Гурий

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Дресвянин Гурий

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Дресвянин Гурий

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Дресвянин Гурий

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дресвянин Василей

Отец ребёнка: Дресвянин Гурий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянин Гурий

Место жительства
Неизвестно
Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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