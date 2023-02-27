(Дресвянина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Дресвянин Григорий
Отец ребёнка: Дресвянин Гурий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Дресвянин Гурий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дресвянин Никита
Отец ребёнка: Дресвянин Гурий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Дресвянин Гурий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Дресвянин Гурий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Дресвянин Гурий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дресвянин Василей
Отец ребёнка: Дресвянин Гурий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дресвянин Гурий
Место жительства
Неизвестно
Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно