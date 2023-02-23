Азарнов Степан Алексеев
Место рождениядеревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
17.10.1870
Мать ребёнка: Азарнова Анисья Матвеева
деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарнова Анисья Матвеева
Смерть
Неизвестно