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Азарнов Степан Алексеев

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Место рождения

деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
17.10.1870

Сын: Азарнов Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: Азарнова Анисья Матвеева

деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарнова Анисья Матвеева

Смерть
Неизвестно
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