Озорнова Анисья Матвеева
женский, родилась До 1835
умерла Неизвестно
Супруги
Озорнов Степан АлексеевДо 1835 г.р.
Дети
Озорнов Иван Степанов1853 г.р.
Озорнов Дмитрий Степанов17.10.1870 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Озорнов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
17.10.1870
Отец ребёнка: Озорнов Степан Алексеев
Смерть
Неизвестно