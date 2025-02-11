Озорнова Анисья Матвеева До 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Озорнова Анисья Матвеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1835

умерла Неизвестно

Супруги
Озорнов Степан АлексеевДо 1835 г.р.
Дети
Озорнов Иван Степанов1853 г.р.
Озорнов Дмитрий Степанов17.10.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озорнов Степан Алексеев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Озорнов Иван Степанов

Отец ребёнка: Озорнов Степан Алексеев

Рождение ребёнка
17.10.1870

Сын: Озорнов Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Озорнов Степан Алексеев

Смерть
Неизвестно

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