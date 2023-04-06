Бещева (Холопова) Елисавета Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бещева (Холопова) Елисавета Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Холопов Петр Егоров

Мать: Холопова Ульяна Петрова

Бракосочетание
?.10.1838

Муж: Бещев Александр Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Вотчины Ггнаслкдниц Яковлева села Великого крестьянина Ивана Дмитриева Бещева сын Александр, холостой с девицей Елисаветой Петровой, дочерью того же села крестьянина Петра Егорова Холопова Поручите... Показать все
Смерть
Неизвестно