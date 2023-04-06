Бещева (Холопова) Елисавета Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Холопов Петр Егоров
Мать: Холопова Ульяна Петрова
Бракосочетание
?.10.1838
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Вотчины Ггнаслкдниц Яковлева села Великого крестьянина Ивана Дмитриева Бещева сын Александр, холостой с девицей Елисаветой Петровой, дочерью того же села крестьянина Петра Егорова Холопова Поручите... Показать все
Смерть
Неизвестно