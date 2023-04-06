Холопов Петр Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Холопов Егор Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Бещева Елисавета Петрова
Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Холопов Павел Петров
Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
02.08.1830
Сын: Холопов Иван Петров
Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
01.02.1835
Сын: Холопов Иван Петров
Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
09.07.1837
Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
09.07.1837
Дочь: Ольга Петрова
Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холопова Ульяна Петрова
Смерть
Неизвестно