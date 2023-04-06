Холопов Петр Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопов Петр Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Холопов Егор Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Бещева Елисавета Петрова

Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Холопов Павел Петров

Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
02.08.1830

Сын: Холопов Иван Петров

Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Холопов Андрей Петров

Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
01.02.1835

Сын: Холопов Иван Петров

Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.07.1837

Сын: Холопов Сампсон Петров

Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.07.1837

Дочь: Ольга Петрова

Мать ребёнка: Холопова Ульяна Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холопова Ульяна Петрова

Смерть
Неизвестно
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